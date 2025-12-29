Ez beteg: az apjától született gyereke a fiatal nőnek

Vérfertőzés vádjával néz szembe egy apa és lánya, miután a DNS-vizsgálatok megerősítették, hogy a férfi a lánya kisfiának az apja.

Julius Grant Jackson és a lánya

Az Erwin Rendőrkapitányság két nyomozója, Charles Norris és Ethan Core 2024. május 9. óta folytatnak tanúkihallgatásokat és gyűjtenek bizonyítékokat a nyomozás során. Ekkor jelent meg az őrsön a 18 éves Mackenzie Elizabeth Hicks, aki azt állította, hogy apja, Julius Grant Jackson többször is szexuálisan bántalmazta, körülbelül 13 éves korától kezdve.

Később azonban már nem akarta folytatni az ügyet a nő, mert félt, hogy az apja ellen vádat emelnek. Kiderült ugyanis, hogy a szexuális együttléteik közül több is konszenzuson alapult, tehát állítólag a lány is le akart feküdni az apjával.

Négy hónappal később, 2024. szeptember 18-án, Danielle Hicks, Mackenzie biológiai anyja felvette a kapcsolatot Core nyomozóval, és elárulta, hogy lánya Jackson bántalmazása következtében esett teherbe – derül ki az üggyel kapcsolatos online bírósági iratokból. Mackenzie édesanyja állítólag azt mondta Core-nak, hogy gyanítja, lánya és Jackson közötti szexuális együttlétek egy része konszenzuson alapult.

Szeptember 25-én Norris házkutatási parancsot szerzett be és hajtott végre Jackson és Hicks DNS-mintáira, valamint minden olyan tárgyra, amely bizonyító erejű lehet bármilyen bűncselekmény kapcsán. Az Észak-Karolinai Állami Nyomozó Iroda DNS-eredményei megerősítették Jackson apaságát a fiúval szemben. Amikor a rendőrség megpróbálta letartóztatni Jacksont, a férfi és lánya elmenekült.

A 40 éves férfit és 20 éves lányát is letartóztatták vérfertőzés miatt. Mackenzie Elizabeth Hicks óvadéka 1 millió dollár. A férfinak nem ajánlottak fel még ilyen lehetőséget sem.