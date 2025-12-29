Ez beteg: az apjától született gyereke a fiatal nőnek

Vérfertőzés vádjával néz szembe egy apa és lánya, miután a DNS-vizsgálatok megerősítették, hogy a férfi a lánya kisfiának az apja.
Az Erwin Rendőrkapitányság két nyomozója, Charles Norris és Ethan Core 2024. május 9. óta folytatnak tanúkihallgatásokat és gyűjtenek bizonyítékokat a nyomozás során. Ekkor jelent meg az őrsön a 18 éves Mackenzie Elizabeth Hicks, aki azt állította, hogy apja, Julius Grant Jackson többször is szexuálisan bántalmazta, körülbelül 13 éves korától kezdve.
Később azonban már nem akarta folytatni az ügyet a nő, mert félt, hogy az apja ellen vádat emelnek. Kiderült ugyanis, hogy a szexuális együttléteik közül több is konszenzuson alapult, tehát állítólag a lány is le akart feküdni az apjával.
Négy hónappal később, 2024. szeptember 18-án, Danielle Hicks, Mackenzie biológiai anyja felvette a kapcsolatot Core nyomozóval, és elárulta, hogy lánya Jackson bántalmazása következtében esett teherbe – derül ki az üggyel kapcsolatos online bírósági iratokból. Mackenzie édesanyja állítólag azt mondta Core-nak, hogy gyanítja, lánya és Jackson közötti szexuális együttlétek egy része konszenzuson alapult.
Szeptember 25-én Norris házkutatási parancsot szerzett be és hajtott végre Jackson és Hicks DNS-mintáira, valamint minden olyan tárgyra, amely bizonyító erejű lehet bármilyen bűncselekmény kapcsán. Az Észak-Karolinai Állami Nyomozó Iroda DNS-eredményei megerősítették Jackson apaságát a fiúval szemben. Amikor a rendőrség megpróbálta letartóztatni Jacksont, a férfi és lánya elmenekült.
A 40 éves férfit és 20 éves lányát is letartóztatták vérfertőzés miatt. Mackenzie Elizabeth Hicks óvadéka 1 millió dollár. A férfinak nem ajánlottak fel még ilyen lehetőséget sem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.