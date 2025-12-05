Egy elhagyott hátizsákkal kezdődött: brutális, mi került elő Veszprémben - Videó

Egy állampolgár értesítette a rendőrséget január 25-én délután, hogy az egyik veszprémi kerékpárútnál, egy bokor aljában egy hátizsákot talált, amelyben nagy mennyiségben droggyanús anyagok vannak. A Veszprémi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása miatt rendelt el nyomozást.

Nagy mennyiségű drog volt a hátizsákban, riasztották a rendőrséget

Fotó: Gé / MW

Többféle drog is előkerült

A hátizsákból különböző tabletták és több mint 5 kiló kábítószergyanús anyagmaradvány került elő. A szakértői vizsgálat alátámasztotta, hogy a por többek közt kokain- és amfetaminszármazékot tartalmaz.

A nyomozás során megállapították, hogy a talált csomag egy 54 éves veszprémi férfihoz köthető, akivel szemben korábban már folyt eljárás kábítószer-kereskedelem és kábítószer birtoklása miatt.

December 1-jén összehangolt akcióban fogták el a férfit veszprémi otthonában, majd előállították, őrizetbe vétele mellett gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték a letartóztatását. Különösen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklása miatt folyik ellene eljárás - írja a police.hu.