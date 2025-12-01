Az igazgatóhelyettes avatkozott közbe: diák támadt ököllel az iskolaőrre

Súlyos incidens történt Alsózsolcán, egy iskola tornatermében, ahol egy diák támadt az iskolaőrre.

Diák támadt ököllel az iskolaőrre, most elítélték

Fotó: tények

A diák támadt, miután rászóltak

Az esetet az váltotta ki, hogy a tanuló folyamatosan a tornaterem falához rúgta a labdát, amiért az iskolaőr rászólt. A fiú ekkor indult meg felé, majd ököllel támadt rá.

A bántalmazásnak végül az igazgatóhelyettes vetett véget, aki a két fél közé lépett. A fiatalt közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt egy év hat hónapra próbára bocsátották.

Rátámadt az iskolaőrre, őt trágár módon szidalmazta fenyegette. Az iskolaőr, aki közfeladatot ellátó személynek minősül, próbált védekezni, azonban a vádlott ellenállt, ezért őt az igazgatói irodába kísérte

- hangzott el a Miskolci Törvényszéken.

Egy helyi lakos a Tényeknek nyilatkozva elmondta, hogy a diák egy nagyobb, 8–10 fős társaság tagja, amely gyakran csavarog együtt. Állítása szerint a vasútállomásról is érkeztek már panaszok, mivel aprópénzt és cigarettát szoktak kérni az ott várakozóktól - írja a BOON.