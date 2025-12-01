Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Elza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Az igazgatóhelyettes avatkozott közbe: diák támadt ököllel az iskolaőrre

iskola
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 13:10
diáktámadás
Iskolai botrány történt Alsózsolcán. Közbe kellett lépni, amikor egy diák támadta meg ököllel az iskolaőrt.
CJA
A szerző cikkei

Súlyos incidens történt Alsózsolcán, egy iskola tornatermében, ahol egy diák támadt az iskolaőrre. 

Diák támadt ököllel az iskolaőrre, most elítélték
Diák támadt ököllel az iskolaőrre, most elítélték
Fotó: tények

A diák támadt, miután rászóltak

Az esetet az váltotta ki, hogy a tanuló folyamatosan a tornaterem falához rúgta a labdát, amiért az iskolaőr rászólt. A fiú ekkor indult meg felé, majd ököllel támadt rá.

A bántalmazásnak végül az igazgatóhelyettes vetett véget, aki a két fél közé lépett. A fiatalt közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt egy év hat hónapra próbára bocsátották.

Rátámadt az iskolaőrre, őt trágár módon szidalmazta fenyegette. Az iskolaőr, aki közfeladatot ellátó személynek minősül, próbált védekezni, azonban a vádlott ellenállt, ezért őt az igazgatói irodába kísérte

- hangzott el a Miskolci Törvényszéken.

Egy helyi lakos a Tényeknek nyilatkozva elmondta, hogy a diák egy nagyobb, 8–10 fős társaság tagja, amely gyakran csavarog együtt. Állítása szerint a vasútállomásról is érkeztek már panaszok, mivel aprópénzt és cigarettát szoktak kérni az ott várakozóktól - írja a BOON.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu