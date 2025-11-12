Teljes útzár: rohantak menteni az M44-esre

Összeütközött két személyautó az M44-es autóút Békéscsaba felé vezető oldalán, Szarvas közelében, a 84. kilométernél. A szarvasi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekből olaj folyt az útburkolatra. A helyszínre érkeztek a mentők is. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.