Vérfagyasztó felvétel: átgázolt a sorompón, a síneken ragadt pótkocsiját próbálta menteni a sofőr

Letörte a sorompót egy sofőr, miközben a síneken ragadt pótkocsiját próbálta megmenteni Komáromnál november 22-én, szombaton.
Egy autójában várakozó sofőr videóra vette a veszélyes helyzetet, amely több utasban is félelmet keltett. A sínekre gurult félpótkocsi miatt a vasútvonalat is leállították.
A videót a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőrség tette közzé. A felvételen egy szürke autó épp elhalad a kamera előtt, majd ezután kezdődik a káosz.
A sofőr elmondása szerint éppen Kisbér felé tartott piros Iveco tehergépkocsijával, amikor a vasúti átjárónál a pótkocsi levált a járműről, majd a sínekre gurult. Ezt csak később vette észre, ezért megfordult, de ekkorra a sorompók már záródtak. Ezeket törte le, amikor áthajtott rajtuk, amit a felvételeken is látni.
Ezután többen is a segítségére siettek, de a pótkocsi mozdíthatatlan maradt, miközben a lámpák már pirosan villogtak. Szerencsére nem történt tragédia: végül egy tréleres jármű húzta le a pótkocsit a sínekről, miközben a közlekedést teljesen leállították.
A 35 éves sofőrt a rendőrök előállították vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt.
