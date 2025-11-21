Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Itt találták meg a lajosmizsei tanyáról eltűnt hétéves kisfiút

2025. november 21.
Épségben és egészségesen megtalálták azt a hétéves autista kisfiút, aki csütörtök délután tűnt el Lajosmizsén.

A Bács-Kiskun vármegyei rendőrség posztja szerint a gyermek felkutatásához segítséget kértek a jó szándékú emberektől, aminek példás összefogás lett az eredménye.

Mint írták, a gyermek a lajosmizsei otthonából tűnt el pillanatok alatt, annak ellenére, hogy szerető szülei minden pillanatban vigyáznak rá. Az eltűnés bejelentése után azonnal megkezdték a keresést.

"Segítségkérő Facebook-posztunkra rövid időn belül több százan reagáltak: civilek, civil szervezetek, önkéntesek, kutyás keresőcsapatok és hőkamerás drónokkal érkező segítők indultak útnak az ország különböző pontjairól. Akik pedig nem tudtak személyesen részt venni, bátorító, támogató üzenetekkel, megosztásokkal segítették a keresést" – írták.

A kisfiú szerencsére néhány órán belül épségben előkerült, és azt is elárulták, hogy egy közeli tanyán találták meg és jól van.

„Számunkra, rendőrök számára felemelő és megható volt átélni ezt a példátlan összefogást, és azt gondoljuk, mindenki ugyanígy érzett. Az összefogásnak valóban teremtő ereje van. Hálásan köszönjük mindenkinek – annak a legalább 300–400 embernek, szervezetnek – a segítséget” – zárták a bejegyzést.

