Rendkívüli bejelentés: egy férfi és egy nő holttestét találták meg Kecskeméten

Kecskemét
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 15:03
holttesttűz
Délelőtt érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez. Egy kigyulladt épületben voltak a holttestek.
Egy nő és egy férfi holttestét találták meg a tűzoltók egy égő, összeomlott kecskeméti tanyaépületben Kecskemét külterületén csütörtökön - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-vel.

Fotó: Unsplash (illusztráció)

Teljes terjedelmében égett a ház, amelyben a holttesteket megtalálták

Mukics Dániel tájékoztatása szerint délelőtt érkezett jelzés a katasztrófavédelemhez a kigyulladt ingatlanról.

Az erdős területen fekvő, száz négyzetméteres, közmű nélküli vályogház teljes terjedelmében égett, az épület teteje beszakadt. A tűzoltók az oltás és a romok átvizsgálása során egy ötvenes éveiben járó nő és egy harmincas éveiben járó férfi holttestét találták meg.

Mukics Dániel felhívta a figyelmet arra, hogy egy füstérzékelő a tűz keletkezésekor azonnal jelez, amikor még van idő eloltani a tüzet vagy épségben kimenekülni az épületből.

