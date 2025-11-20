Rendkívüli bejelentés: egy férfi és egy nő holttestét találták meg Kecskeméten

Egy nő és egy férfi holttestét találták meg a tűzoltók egy égő, összeomlott kecskeméti tanyaépületben Kecskemét külterületén csütörtökön - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-vel.
Mukics Dániel tájékoztatása szerint délelőtt érkezett jelzés a katasztrófavédelemhez a kigyulladt ingatlanról.
Az erdős területen fekvő, száz négyzetméteres, közmű nélküli vályogház teljes terjedelmében égett, az épület teteje beszakadt. A tűzoltók az oltás és a romok átvizsgálása során egy ötvenes éveiben járó nő és egy harmincas éveiben járó férfi holttestét találták meg.
Mukics Dániel felhívta a figyelmet arra, hogy egy füstérzékelő a tűz keletkezésekor azonnal jelez, amikor még van idő eloltani a tüzet vagy épségben kimenekülni az épületből.
