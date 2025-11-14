Három ember élete volt a tét, szirénázva rohantak a mentők

Megpördült egy személykocsi a 6219-es út Sárbogárd és Mezőfalva közötti szakaszán. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót. A járműben hárman utaztak, hozzájuk mentő érkezett. A burkolatra olaj és hűtőfolyadék került, a forgalom tűzoltói irányítással halad - írja a Katasztrófavédelem.

Mindeközben lesodródott az úttestről és szalagkorlátnak hajtott egy személykocsi a 6-os főút 169-170-es kilométere között, Mecseknádasdon. A járműben csak annak vezetője utazott. A bonyhádi hivatásos tűzoltók áramtalanították a forgalmat akadályozó autót.



