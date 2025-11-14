Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Aliz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Három ember élete volt a tét, szirénázva rohantak a mentők

Mezőfalva
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 19:09
Sárbogárdfőútszalagkorlát
Mindent beborít az olaj a brutális baleset után.
K. C.
A szerző cikkei

Megpördült egy személykocsi a 6219-es út Sárbogárd és Mezőfalva közötti szakaszán. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót. A járműben hárman utaztak, hozzájuk mentő érkezett. A burkolatra olaj és hűtőfolyadék került, a forgalom tűzoltói irányítással halad - írja a Katasztrófavédelem.

Mindeközben lesodródott az úttestről és szalagkorlátnak hajtott egy személykocsi a 6-os főút 169-170-es kilométere között, Mecseknádasdon. A járműben csak annak vezetője utazott. A bonyhádi hivatásos tűzoltók áramtalanították a forgalmat akadályozó autót.


 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu