Nem engedte, hogy péppé verje anyját - bosszúból felgyújtotta fia autóját a balatoni apuka

Egy balatoni férfi miatt indítottak eljárást, miután felgyújtotta fia autóját, mert a fiú nem engedte, hogy megverje az anyját.
A vádirat szerint a férfi többször is pénzt kért volt házastársától, aki erre legtöbbször nem mondott nemet. A pár válásuk után továbbra is egy ingatlanban élt gyermekükkel, de külön lakrészben.
Az incidens 2024 júniusában történt, amikor a férfi egy presszóból hívta fel az asszonyt, hogy hozzon neki 20 ezer forintot. A nő nem válaszolt, majd letette a telefont.
Ettől a férfi dühös lett, és amikor hazaért, kétszer ököllel ütött a nő felé: az egyik ütés a homlokán, a másik az orrán találta el.
A nő segítségére az otthon tartózkodó fia sietett, aki kivitte apját a házból, majd felszólította, hogy kérjen bocsánatot. Aznap este a férfi bosszúból felgyújtotta fia autóját, amellyel 1,5 millió forintos kárt okozott.
Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását és a próbaidő tartamára pártfogó felügyelet elrendelését indítványozta a férfival szemben - írja a SONLINE.
