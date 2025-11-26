Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Nem engedte, hogy péppé verje anyját - bosszúból felgyújtotta fia autóját a balatoni apuka

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 11:22
A férfi ellen most vádat emelt az ügyészség. Mivel nem kapott pénzt, bosszúból felgyújtotta fia autóját.
Egy balatoni férfi miatt indítottak eljárást, miután felgyújtotta fia autóját, mert a fiú nem engedte, hogy megverje az anyját.

Felgyújtotta fia autóját a balatoni apuka (fotó: Magyarország Ügyészsége)

A vádirat szerint a férfi többször is pénzt kért volt házastársától, aki erre legtöbbször nem mondott nemet. A pár válásuk után továbbra is egy ingatlanban élt gyermekükkel, de külön lakrészben.

Az incidens 2024 júniusában történt, amikor a férfi egy presszóból hívta fel az asszonyt, hogy hozzon neki 20 ezer forintot. A nő nem válaszolt, majd letette a telefont. 

Ettől a férfi dühös lett, és amikor hazaért, kétszer ököllel ütött a nő felé: az egyik ütés a homlokán, a másik az orrán találta el.

Nem kapott lóvét, bosszúból felgyújtotta fia autóját

A nő segítségére az otthon tartózkodó fia sietett, aki kivitte apját a házból, majd felszólította, hogy kérjen bocsánatot. Aznap este a férfi bosszúból felgyújtotta fia autóját, amellyel 1,5 millió forintos kárt okozott.

Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását és a próbaidő tartamára pártfogó felügyelet elrendelését indítványozta a férfival szemben - írja a SONLINE.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

