Dráma a Fejér vármegyei börtönben: újra kellett éleszteni egy rabot

A napokban egy Fejér vármegyei börtönbe kérték a mentők segítségét, miután az egyik fogvatartott étkezés közben félrenyelt egy zsömledarabot, fuldokolni kezdett, majd összeesett.

Életmentés a börtönben - egy félrenyelt zsömledarab miatt majdnem megfulladt egy rab

Az őrök azonnal a férfi segítségére siettek és értesítették a börtön egészségügyi személyzetét, akik mentőt hívtak és megvizsgálták a rabot, de már nem tapasztaltak életjeleket, így újraélesztést kezdtek.

A mentésirányítás riasztotta a legközelebbi esetkocsit, akik perceken belül helyszínre értek és átvették az életmentést. Eltávolították a légutat elzáró idegentestet és emelt szinten végezték az újraélesztést. A börtön munkatársainak és a mentők szakmai helytállásának köszönhetően a férfi keringése visszatért és végül stabil állapotban szállíthatták kórházba.