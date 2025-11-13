Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
Dráma a Fejér vármegyei börtönben: újra kellett éleszteni egy rabot

2025. november 13.
Étkezés közben nyelt félre egy zsömledarabot az egyik rab, aki fuldokolni kezdett és összeesett.

A napokban egy Fejér vármegyei börtönbe kérték a mentők segítségét, miután az egyik fogvatartott étkezés közben félrenyelt egy zsömledarabot, fuldokolni kezdett, majd összeesett. 

Életmentés a börtönben
Életmentés a börtönben - egy félrenyelt zsömledarab miatt majdnem megfulladt egy rab

Az őrök azonnal a férfi segítségére siettek és értesítették a börtön egészségügyi személyzetét, akik mentőt hívtak és megvizsgálták a rabot, de már nem tapasztaltak életjeleket, így újraélesztést kezdtek.

A mentésirányítás riasztotta a legközelebbi esetkocsit, akik perceken belül helyszínre értek és átvették az életmentést. Eltávolították a légutat elzáró idegentestet és emelt szinten végezték az újraélesztést. A börtön munkatársainak és a mentők szakmai helytállásának köszönhetően a férfi keringése visszatért és végül stabil állapotban szállíthatták kórházba.

 

