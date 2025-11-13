Dráma a Fejér vármegyei börtönben: újra kellett éleszteni egy rabot

A napokban egy Fejér vármegyei börtönbe kérték a mentők segítségét, miután az egyik fogvatartott étkezés közben félrenyelt egy zsömledarabot, fuldokolni kezdett, majd összeesett.
Az őrök azonnal a férfi segítségére siettek és értesítették a börtön egészségügyi személyzetét, akik mentőt hívtak és megvizsgálták a rabot, de már nem tapasztaltak életjeleket, így újraélesztést kezdtek.
A mentésirányítás riasztotta a legközelebbi esetkocsit, akik perceken belül helyszínre értek és átvették az életmentést. Eltávolították a légutat elzáró idegentestet és emelt szinten végezték az újraélesztést. A börtön munkatársainak és a mentők szakmai helytállásának köszönhetően a férfi keringése visszatért és végül stabil állapotban szállíthatták kórházba.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.