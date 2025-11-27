Számszeríjjal lövöldözött a rendőrökre a drogos

Négy év börtönbüntetésre ítéltek egy paranoiás drogfüggőt, aki számszeríjjal próbált lelőni három fegyveres rendőrt. A 35 éves Michael Ley 5-6 lövést is leadott, miközben a rendőrök egy autó mögé menekültek a támadása elől.

Őrült drogos lövöldözött rendőrökre / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A rendőrökre lövöldözött számszeríjjal egy őrült drogos ámokfutó

Michael Ley a bíróság előtt megbánta tetteit.

Talán a legfontosabb enyhítő körülmény az, hogy mostanra elfogadta: többé nem fogyaszthat kannabiszt

- idézi a bíró szavait a Daily Record.

Lord Stuart az edinburgh-i Legfelsőbb Bíróságon elrendelte, hogy Michael Ley további öt évig közösségi felügyelet alatt álljon. Ez idő alatt feltételes szabadságon lesz, és ha megszegi a feltételeket, visszakerülhet a börtönbe.

A bíró elmondta, hogy a drogost hat év börtönbüntetésre ítélték volna, de enyhítést érdemel, miután őszintén megbánta és elismerte tettét. Ugyanis Michael Ley korábban beismerte, hogy számszeríjjal meglőtte a három rendőrt és életveszélybe sodorta őket március 14-én.

Később azt állította, hogy nem állt szándékában senkit bántani, annak ellenére, hogy a dundee-i otthonában lévő nyílvesszőket kilőtte a hatóság embereire. A bíróság meghallgatott egy közösségi mentálhigiénés szakápolót, aki kórházba akarta vinni a férfit és a hatóság segítségét kérte. Chris Jones ügyvédhelyettes így nyilatkozott:

„A hosszan tartó egyeztetés után a vádlott hirtelen és azonnali szándékváltozást mutatott. Odalépett az ablakához, és több számszeríj-nyilat lőtt ki.”

Végül más rendőrök gránátokkal behatoltak a férfi otthonába és bekerítették őt, majd sikerült elfogniuk. Egy kardot és egy nagy kést láttak az ágyon, és két számszeríjat foglaltak le. 2009-ben már Michael kannabisz fogyasztása melletti állapotát depressziós pszichózisnak nevezték. Az incidenst megelőző héten pedig már nem is szedte gyógyszereit és állapota romlott.

Nem próbáltam meggyilkolni senkit. Öngyilkos akartam lenni. Csak meg akartam halni azon a napon

- nyilatkozta a vádlott.

Michael akkoriban amiatt hagyta abba a gyógyszereinek a szedését, mert meg volt győződve róla, hogy megmérgezik. Ügyvédje szerint a férfi tudja mit tett és tisztában van vele, hogy már nem fogyaszthat többé drogot.