Brutális tömegkarambol a 84-es főúton, itt vannak a részletek

Autóbusz és három személyautó ütközött össze szombaton a 84-es főúton Sopron és Kópháza között, emiatt az útszakaszt teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

A közlemény szerint a járművek a főút 116-os kilométerénél hajtottak egymásba. A távolsági buszjáraton heten ültek, ők egy másik, menetrend szerinti busszal továbbutaztak, a három személykocsiban pedig összesen négyen utaztak, hozzájuk mentő érkezett. Az Útinform a honlapján azt javasolja az autósoknak, hogy Balf felé kerüljenek.