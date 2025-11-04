Többször is megütötte, majd a hajánál fogva húzta a nyílt utcán volt élettársát egy férfi Hajmáskéren

Meghökkentő jelenetek játszódtak le a napokban a hajmáskéri lakótelepen. Egy 31 éves sárbogárdi férfi előzetes szóváltás után a nyílt utcán bántalmazta volt élettársát: többször megütötte, földre lökte, majd a hajánál fogva vonszolta a nőt.

Kapcsolati erőszak bűntette miatt hallgatták ki a bántalmazó férfit. Fotó: Police.hu

A bántalmazó férfit elkapták a rendőrök

Az áldozat bejelentést tett október 31-én kora este a rendőrségen, a kiérkező járőrök pedig a helyszínen elfogták a támadót. A férfit előállították, majd őrizetbe vétele mellett kapcsolati erőszak bűntette miatt kihallgatták.

A Veszprémi Rendőrkapitányság nyomozói kezdeményezték a férfi letartóztatását - közölte a rendőrség.