Többször is megütötte, majd a hajánál fogva húzta a nyílt utcán volt élettársát egy férfi Hajmáskéren

bántalmazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 11:05
kapcsolati erőszakrendőrség
Egy középkorú nő értesítette a rendőrséget, miután volt élettársa a nyílt utcán rátámadt. A férfit rövid időn belül elfogták a rendőrök.

Meghökkentő jelenetek játszódtak le a napokban a hajmáskéri lakótelepen. Egy 31 éves sárbogárdi férfi előzetes szóváltás után a nyílt utcán bántalmazta volt élettársát: többször megütötte, földre lökte, majd a hajánál fogva vonszolta a nőt.

Kapcsolati erőszak bűntette miatt hallgatták ki a bántalmazó férfit.
Fotó:  Police.hu

A bántalmazó férfit elkapták a rendőrök

Az áldozat bejelentést tett október 31-én kora este a rendőrségen, a kiérkező járőrök pedig a helyszínen elfogták a támadót. A férfit előállították, majd őrizetbe vétele mellett kapcsolati erőszak bűntette miatt kihallgatták.

A Veszprémi Rendőrkapitányság nyomozói kezdeményezték a férfi letartóztatását - közölte a rendőrség.

