Többször is megütötte, majd a hajánál fogva húzta a nyílt utcán volt élettársát egy férfi Hajmáskéren

Meghökkentő jelenetek játszódtak le a napokban a hajmáskéri lakótelepen. Egy 31 éves sárbogárdi férfi előzetes szóváltás után a nyílt utcán bántalmazta volt élettársát: többször megütötte, földre lökte, majd a hajánál fogva vonszolta a nőt.
Az áldozat bejelentést tett október 31-én kora este a rendőrségen, a kiérkező járőrök pedig a helyszínen elfogták a támadót. A férfit előállították, majd őrizetbe vétele mellett kapcsolati erőszak bűntette miatt kihallgatták.
A Veszprémi Rendőrkapitányság nyomozói kezdeményezték a férfi letartóztatását - közölte a rendőrség.
