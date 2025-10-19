Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Rémisztő baleset történt: egy turistabusz felborult, legalább 17-en meghaltak

turistabusz
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 19. 07:36
halálos áldozatbaleset
A turistabuszban több mint 30 utas utazott, amikor áttért a szembejövő forgalomra, egy töltésnek ütközött, majd felborult.

Homoktöltésnek ütközött és oldalára borult egy személyszállító busz Brazília északkeleti részén, legalább 17 ember halálát okozva – közölték a hatóságok. A turistabusz balesetében rengetegen sérültek.

Turistabusz szenvedett balesetet Brazíliában
Turistabusz szenvedett balesetet Brazíliában - Fotó:  Unsplash

A rendőrség közlése szerint a szörnyű baleset október 18-án, szombaton történt, amikor a buszon körülbelül 30 utas utazott. A sérültek száma, akiket a közeli kórházakba szállítottak, egyelőre nem ismert.

Turistabusz balesete: kirepültek az utasok a buszból

A Brumado városába tartó busz Saloában, Pernambuco államban található városban balesetet szenvedett. Luciano Holanda rendőrfőnök „turistabusznak” nevezte a járművet. A rendőrség közlése szerint a sofőr elvesztette uralmát a busz felett, áttért az ellenkező sávba, és szikláknak ütközött az út szélén. Ezután visszatért a megfelelő sávba, de egy homoktöltésnek ütközött, aminek következtében a jármű felborult.

Az utasok egy része kiesett a járműből, amikor az felborult, mert nem használták a biztonsági övet.

A busz a Bahia állam belsejében található Brumado városából tartott vissza Pernambuco Agreste régiójában található Santa Cruz do Capibaribe városába, amikor a baleset történt. 

 

