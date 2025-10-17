Rendőrök lepték el Újpalotát: egy őrjöngő férfi miatt vonult ki a hatóság – Videó

Őrjöngő férfi miatt riasztották a rendőröket október 16-án fél hétkor Újpalotán a Zsókavár utcához – tudta meg a Bors. Kiderült, hogy a mentősöknek volt a rendőrökre szüksége, ugyanis egy őrjöngő férfit kellett ellátniuk, de féltek, hogy intézkedés közben megsérülnek. Az esetről videó is készült.

Rendőrautó és mentőautó a panelházak között. Az újpalotai lakók szerint ez a látvány már természetes, szerintük majdnem minden hétre jut egy eset. Ezúttal csütörtök este figyeltek fel a lakók a hatalmas szirénázásra, majd látták meg a mentőautókat. Sokan elsőnek találgatni kezdtek, de végül kiderült, miért kellett kivonulnia a hatóságnak a helyszínre.

Ezen a környéken ez állandó, már meg sem lepődtünk

– kezdte lapunknak András. - Én egy utcával lejjebb lakom, de ott se jobb a helyzet. A videót, amit felvettek róla azt később én is láttam a neten, akkor még nem tudták, hogy mi történhetett.

Kiderült, hogy egy agresszív, őrjöngő férfihoz hívtak mentőt, akik perceken belül ki is érkeztek hozzá, ám nem merték elkezdeni az ellátását, mert attól féltek, hogy bántani fogják őket. Éppen ezért a mentősök rendőri segítséget kértek a helyszínre, akik biztosítottak a helyszínt és segítették az ellátást.

Korábban egy tragédia történt Újpalotán

Mentősök és rendőrök lepték el Újpalotát, ugyanis egy idős nő a panel emeletéről ugrott le. Az elsődleges információk szerint Páskomligetben zuhant mélybe egy idős asszony.

A Bors megtudta, hogy az idős asszony önmaga akart véget vetni az életének, bár azt nem lehet tudni, hogy miért. Az esetet a lap szerint látta egy kutyát sétáltató fiú is, és bár a mentősök gyorsan a helyszínre értek, nem tudták már megmenteni az idős nő életét.

Van segítség! Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!



