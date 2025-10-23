BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
Mentőhelikoptert riasztottak, súlyos baleset történt

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 17:26
riasztássalmentőhelikopter
A helyszínen telje útlezárás van érvényben.
B. V.
A szerző cikkei

Mentőhelikopter kellett, miután kerítésnek ütközött egy személyautó Nemeshanyon, a Petőfi utcában. Az ajkai és sümegi hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek a gépkocsiból.

Mentőhelikoptert riasztottak.
Mentőhelikoptert riasztottak. Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Mentőhelikopterre is szükség volt

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, közölte a katasztrófavédelem.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
