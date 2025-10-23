Mentőhelikoptert riasztottak, súlyos baleset történt

Mentőhelikopter kellett, miután kerítésnek ütközött egy személyautó Nemeshanyon, a Petőfi utcában. Az ajkai és sümegi hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek a gépkocsiból.

Mentőhelikoptert riasztottak. Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Mentőhelikopterre is szükség volt

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, közölte a katasztrófavédelem.