Brutális, ami az M1-esen történt: két ember is a roncsok közé szorult, nagy erőkkel folyik az életmentés

Kamion és furgon ütközött össze az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mocsa közelében, a 78-as kilométerszelvénynél.

Fotó: Gé

A komáromi hivatásos és a nagyigmándi önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével két embert kiemeltek az egyik járműből. A műszaki mentést a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.