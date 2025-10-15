Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Brutális, ami az M1-esen történt: két ember is a roncsok közé szorult, nagy erőkkel folyik az életmentés

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 07:20
N.T.
Kamion és furgon ütközött össze az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mocsa közelében, a 78-as kilométerszelvénynél. 

Fotó: Gé

A komáromi hivatásos és a nagyigmándi önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével két embert kiemeltek az egyik járműből. A műszaki mentést a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem

