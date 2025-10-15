Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Teréz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Brutális: tizenegyszer késelték meg a 15 éves iskolásfiút egy buszmegállóban

bosszú
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 15:25
liverpooligyilkossági
Egy tinédzser tizenegyszer megszúrt egy 15 éves fiút egy liverpooli Whitby buszmegállójában, majd mellkason késelte a barátnőjét, aki megpróbált közbelépni.

Egy tinédzsert azzal vádolnak, hogy tizenegyszer megszúrt egy 15 éves fiút, és mellkason szúrta a barátnőjét Liverpoolban – hangzott el a bíróságon.

rendőrség, nyomozás
Fotó: Unsplash

A 15 éves vádlott, akinek a nevét jogi okokból nem hozhatják nyilvánosságra, állítólag az „előre kitervelt” támadást bosszúként követte el egy korábbi incidensért, ahol a barátja fejsérülést szenvedett, miután egy fémrúddal megütötték.

Ezen annyira bedühödött, hogy kést rejtett az övébe, majd egy kisbolt előtti buszmegállóban többször is megszúrta a másik fiút. Azzal is vádolják, hogy megszúrt egy 14 éves lányt, amikor az megpróbált közbelépni. Az ECHO jelentése szerint a tárgyalása kedden (október 14-én) kezdődött a liverpooli Koronabíróságon, ahol többek között gyilkossági kísérlettel vádolják.

A térfigyelő kamerák az egészet felvették, a bíróság előtt le is játszották a videót. Látszik, hogy többször lesújt a 15 éves fiú és még rugdosta is a földön fekvő áldozatot. A sebesült fiút először kétszer hátulról megszúrta, majd amikor a földre rogyott, felé hajolt és úgy késelte tovább.

A brutális támadást követően a beszámolók szerint a vádlott és társa elmenekült a helyszínről. Azonban még aznap este fél tíz után nem sokkal letartóztatták otthonában.

A fiún és a lányon a közelben lévő kocsma tulajdonosa próbált segíteni és éppen arra járt egy szabadnapos ápolónő is, így ketten próbálták ellátni a sérülteket, amíg megérkeztek a mentők.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu