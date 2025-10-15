Brutális: tizenegyszer késelték meg a 15 éves iskolásfiút egy buszmegállóban

Egy tinédzsert azzal vádolnak, hogy tizenegyszer megszúrt egy 15 éves fiút, és mellkason szúrta a barátnőjét Liverpoolban – hangzott el a bíróságon.

Fotó: Unsplash

A 15 éves vádlott, akinek a nevét jogi okokból nem hozhatják nyilvánosságra, állítólag az „előre kitervelt” támadást bosszúként követte el egy korábbi incidensért, ahol a barátja fejsérülést szenvedett, miután egy fémrúddal megütötték.

Ezen annyira bedühödött, hogy kést rejtett az övébe, majd egy kisbolt előtti buszmegállóban többször is megszúrta a másik fiút. Azzal is vádolják, hogy megszúrt egy 14 éves lányt, amikor az megpróbált közbelépni. Az ECHO jelentése szerint a tárgyalása kedden (október 14-én) kezdődött a liverpooli Koronabíróságon, ahol többek között gyilkossági kísérlettel vádolják.

A térfigyelő kamerák az egészet felvették, a bíróság előtt le is játszották a videót. Látszik, hogy többször lesújt a 15 éves fiú és még rugdosta is a földön fekvő áldozatot. A sebesült fiút először kétszer hátulról megszúrta, majd amikor a földre rogyott, felé hajolt és úgy késelte tovább.

A brutális támadást követően a beszámolók szerint a vádlott és társa elmenekült a helyszínről. Azonban még aznap este fél tíz után nem sokkal letartóztatták otthonában.

A fiún és a lányon a közelben lévő kocsma tulajdonosa próbált segíteni és éppen arra járt egy szabadnapos ápolónő is, így ketten próbálták ellátni a sérülteket, amíg megérkeztek a mentők.