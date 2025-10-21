10-en állták körbe és megalázták: vádat emeltek a bántalmazott 14 éves kisvárdai Márk ügye kapcsán

Korábban már írtunk róla, hogy Kisvárdán a 14 éves Márkot megpofozták, földre kényszerítették, bántalmazásukat videóra is vették, majd feltöltötték az internetre. Fél évvel az eset után végre megbűnhődnek tetteikért a fiatalok.

Elítélték a bántalmazott Márk megalázóit / Fotó: Freepik.com (Illusztráció)

Ítélet született a bántalmazott Márk ügyében

Többen is körbevették Márkot, majd parancsba adták neki, hogy térdeljen le, miután a fiú engedelmeskedett nekik, azt követelték, hogy csókolja meg a cipőjüket. Megverték és teljesen megalázták a fiút. Az februári eset után a fiatal teljesen magába zárkózott, szülei nem engedték iskolába.

A fiatal fiú 10 bántalmazója beismerte tettét, az ügyészség most vádat emelt ellenük.

A büntetlen vádlottakkal szemben próbára bocsátás és értékrendkorrekciós programon való részvétel az ügyészség indítványa, a büntetett előéletű fiatallal szemben pedig közérdekű munka büntetés kiszabása.

Amennyiben a bíróság elfogadja az indítványt, akkor négy fiúnak kell olyan programon részt vennie, ahol át tudják gondolni a viselkedésüket, döntéseiket és felelősségüket, a büntetett előéletű fiatalt közmunkára ítélik - hangzik el a Tények felvételén.