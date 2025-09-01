Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
Tragédiába torkollott egy ártatlan gyerekcsíny: tüzet nyitott a szomszéd a kiskorúakra

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 10:25
Egy ártalmatlannak szánt játék borzalmas fordulatot vett. Az egyik szomszéd fegyvert rántott a kopogtatós tréfát játszót gyerekekre, és egy 11 éves fiú életét vesztette.

Egy fiatal texasi fiú meghalt, miután egy kopogtatós tréfát játszott szomszédjával, aki tüzet nyitott rá.

A rendőrség eddig még nem emelt vádat a lövöldözést elkövető férfi ellen.
A houstoni rendőrség közölte, hogy a meg nem nevezett 11 éves fiú barátaival játszott szombaton este 11 órakor, amikor az eset történt. A játék lényege az volt, hogy valaki bekopog vagy csenget, majd eltűnik, mielőtt a ház tulajdonosa ajtót nyitna.

A gyerekek tréfája közben azonban az egyik házból kijött egy szomszéd, és lövöldözni kezdett a menekülő gyerekekre. Az egyik fiút hátba találták, majd több lőtt sebbel kórházba szállították, de vasárnap délután életét vesztette.

A rendőrök végül hangszórón keresztül szólították fel a feltételezett elkövetőt, hogy jöjjön ki felemelt kézzel, majd őrizetbe vették. Vasárnap reggel 6 óra előtt röviddel, azonban a rendőrök visszavitték otthonába az elkövetőt, állításuk szerint, csupán gyilkossági nyomozók hallgatták ki a középkorú férfit.

Amikor a lehetséges vádemelésről kérdezték, Michael Cass, a houstoni rendőrség őrmestere azt mondta, hogy a körülmények alapján nem tűnik megalapozottnak az önvédelemre hivatkozás. Ő és más tisztek a Harris megyei ügyészséggel együtt dolgoznak azon, hogy vádat emelhessenek a gyanúsított ellen.

A hatóságok vasárnap a feltételezett elkövető otthonában és környékén is kutattak bizonyítékok után. Végül több puskát és kézifegyvert foglaltak le bizonyítékként.

A rendőrök tovább vizsgálják a szombat esti biztonsági kamera felvételeket, miközben a szomszédoktól is azt kérik, hogy adjanak át minden olyan felvételt, amely segítheti a nyomozást. A helyieket sokkolta a halálos lövöldözés - írja a Daily Mail.

 

