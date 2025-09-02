„Nem is tudom, mit érezzek” - Szörnyethaltak a szülők a horrorbalesetben, 7 testvér életveszélyben

Egy borzalmas baleset szakította el a szüleitől hét ártatlan gyermeket. Az amerikai Alabama államban egy pusztító baleset elhunyt a 34 éves Marcus Ragland és barátnője, két gyermeke édesanyja.
Marcus hihetetlenül produktívnak számít, mivel összesen 10 gyermek büszke édesapjának mondhatta el magát az életében. A balesetet még tragikusabbá teszi, hogy a férfi párja a harmadik közös gyermekükkel a szíve alatt vesztette életét a tragikus balesetben.
„Nem is tudom, mit érezzek” – mondta Audrey Dunn, aki két gyermeke van Raglandtól. A FOX 5-nek elmondta, hogy a legrosszabb módon értesült a balesetről:
„Bejelentkeztem a Facebookra, és ott láttam, hogy meghalt. És nem találtam a gyerekeimet, mert ők is a balesetben voltak” – mondta Dunn.
Három gyereket mentőhelikopterrel, másik négyet mentővel szállítottak kórházba. Mind a hét gyermek túlélte a balesetet. Négyüket már kiengedték a kórházból, köztük Dunn két gyermekét is.
„Az egyéves fiam sántít, és az arca elég csúnyán megkarcolódott, [a másik fiamnak] pedig egy seb van a feje tetején, de jól van, úgyhogy hála Istennek, a gyerekek jól vannak” – mondta Dunn.
Úgy tudni, hogy a három másik gyermek továbbra is a birminghami kórházban van. A család egy GoFundMe-kampányt indított, hogy segítsen a túlélő gyermekeknek és azoknak, akik gondoskodnak róluk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.