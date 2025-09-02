„Nem is tudom, mit érezzek” - Szörnyethaltak a szülők a horrorbalesetben, 7 testvér életveszélyben

Egy borzalmas baleset szakította el a szüleitől hét ártatlan gyermeket. Az amerikai Alabama államban egy pusztító baleset elhunyt a 34 éves Marcus Ragland és barátnője, két gyermeke édesanyja.

Marcus hihetetlenül produktívnak számít, mivel összesen 10 gyermek büszke édesapjának mondhatta el magát az életében. A balesetet még tragikusabbá teszi, hogy a férfi párja a harmadik közös gyermekükkel a szíve alatt vesztette életét a tragikus balesetben.

„Nem is tudom, mit érezzek” – mondta Audrey Dunn, aki két gyermeke van Raglandtól. A FOX 5-nek elmondta, hogy a legrosszabb módon értesült a balesetről:

„Bejelentkeztem a Facebookra, és ott láttam, hogy meghalt. És nem találtam a gyerekeimet, mert ők is a balesetben voltak” – mondta Dunn.

Három gyereket mentőhelikopterrel, másik négyet mentővel szállítottak kórházba. Mind a hét gyermek túlélte a balesetet. Négyüket már kiengedték a kórházból, köztük Dunn két gyermekét is.

„Az egyéves fiam sántít, és az arca elég csúnyán megkarcolódott, [a másik fiamnak] pedig egy seb van a feje tetején, de jól van, úgyhogy hála Istennek, a gyerekek jól vannak” – mondta Dunn.

Úgy tudni, hogy a három másik gyermek továbbra is a birminghami kórházban van. A család egy GoFundMe-kampányt indított, hogy segítsen a túlélő gyermekeknek és azoknak, akik gondoskodnak róluk.