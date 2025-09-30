Baleset történt a főváros közelében, teljes útzár van érvényben

A baleset kedden délután történt miután két személygépjármű hajtott egymásba a 2102-es autóúton. Az utat teljes szélességében lezárták.

Nem csak tűzoltó de mentő is érkezett a baleset helyszínére Fotó: Ripost

Baleset miatt riasztották a mentőket

Egymásba hajtott két személykocsi a 2102-es úton, Fót és Veresegyház között. A baleset miatt az utat teljes szélességében lezárták, több kilométeres torlódás alakult ki. A 14-15-ös kilométer között történt karambolhoz a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak, a raj áramtalanított. A két járműben összesen hárman utaztak, hozzájuk mentő érkezett. - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.