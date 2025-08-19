50 milliós kárt okoztak a vandálok a szétvert újszászi vonaton

A rendőrség szerint a vandál több tízmilliós kárt okozott az utasoknak és a vasúttársaságnak is.

A Kiss emeletes motorvonatát verte szét a vandál (képünk illusztráció)

Fotó: Forrás: Shutterstock / Készítette: Razvan Dima

Tegnap éjjel Újszászon valaki megrongálta a MÁV-csoport egyik KISS InterRégió emeletes motorvonatát. Bár kisebb rongálások korábban is előfordultak, ilyen mértékű pusztítással eddig nem találkoztak a MÁV-nál. A vandál legalább tíz ablakot betört, tönkretette a belső információs monitorokat, sőt még az állomás peronján lévő esőbeállót is megrongálta - olvasható a cég Facebook oldalán.

A kár összege jelentős, meghaladhatja az 50 millió forintot.

Mivel a vonat sokáig nem járhat, a Budapest–Újszász vonalon közlekedő ingázók fennakadásokra számíthatnak.

Vandál pusztítás az újszászi vasútállomáson

A KISS motorvonatok mindegyikén, valamint az újszászi állomáson is korszerű kamerarendszer működik. A rendőrség a kamerafelvételek alapján azonosította az elkövetőt, már körözést adott ki ellene.