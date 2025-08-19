50 milliós kárt okoztak a vandálok a szétvert újszászi vonaton

A rendőrség szerint a vandál több tízmilliós kárt okozott az utasoknak és a vasúttársaságnak is.
Tegnap éjjel Újszászon valaki megrongálta a MÁV-csoport egyik KISS InterRégió emeletes motorvonatát. Bár kisebb rongálások korábban is előfordultak, ilyen mértékű pusztítással eddig nem találkoztak a MÁV-nál. A vandál legalább tíz ablakot betört, tönkretette a belső információs monitorokat, sőt még az állomás peronján lévő esőbeállót is megrongálta - olvasható a cég Facebook oldalán.
A kár összege jelentős, meghaladhatja az 50 millió forintot.
Mivel a vonat sokáig nem járhat, a Budapest–Újszász vonalon közlekedő ingázók fennakadásokra számíthatnak.
A KISS motorvonatok mindegyikén, valamint az újszászi állomáson is korszerű kamerarendszer működik. A rendőrség a kamerafelvételek alapján azonosította az elkövetőt, már körözést adott ki ellene.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.