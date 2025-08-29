Most jött: lángol az aljnövényzet Isaszegnél, a tűz ingatlanokat is veszélyeztet

Több hektáron lángol az aljnövényzet Isaszegnél, a tűz ingatlanokat is veszélyeztet - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság péntek délután a honlapján.
Azt írták: egy erdő aljnövényzete kapott lángra Isaszeg külterületén, az Ivó köz és a Szőlő köz közelében. Dombos, beláthatatlan területen, több hektáron ég a tűz, amely ingatlanokat is veszélyeztet. A lángokat több tűzoltóegység oltja, a helyszínre érkezett a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is - írja az MTI.
