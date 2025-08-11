Tiszakécskei dráma – robbanásra riadt fel az öttagú család, azonnal menekülni kellett: "Pillanatok alatt történt az egész"

Hatalmas pánik tört ki, rohantak a tűzoltók egy tiszakécskei családi házhoz, ami lángokban állt. A tűz akkor keletkezett, amikor az öttagú család még aludt. Ők már egy gázpalack robbanására riadtak fel. Azonnal tudták, hogy hatalmas a baj, futva menekültek. A környékbeliek ugyancsak aggódva figyelték az eseményeket. Félő volt ugyanis, hogy a tűz más lakóházakra is átterjed. "Pillanatok alatt történt az egész" – mesélte az egyik szomszéd.
Noha a lángokat végül megfeszített munkával sikerült megfékezni, az épületből gyakorlatilag csak a falak maradtak, még a födém is beomlott. Sajnos gyakorlatilag mindenük odalett egyetlen éjszaka leforgása alatt – számolt be a drámai történtekről a Tények.
