Szörnyű baleset: több tucat iskolás diákkal borult fel a busz - videóval

A baleset szerdán, iskolaidő vége után történt. A busz, nem tudni miért, letért az útról, majd az oldalára borult. A Texas Közbiztonsági Minisztérium szóvivője arról tájékoztatott, hogy a baleset pontos okát még vizsgálják.

Balesetben felborult az iskolabusz Texasban (képünk illusztráció)

Fotó: Forrás: MTI/AP/DPA/Jan Woitas

Az iskolabusz teteje, illetve ablakai betörtek, és az is kiderült, hogy egy személyt életveszélyes állapotban kellett a kórházba szállítani. Azt egyelőre nem árulták el, hogy az illető diák vagy maga a sofőr. Többen pedig súlyosan megsérültek.

A New York Post tudósítása szerint a buszon összesen 42 gyerek utazott.