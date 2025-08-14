UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Szörnyű baleset: több tucat iskolás diákkal borult fel a busz - videóval

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 06:48 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 14. 06:49
A szerencsétlenségben több gyermek megsérült, közülük többen súlyosan, miután Texasban egyelőre ismeretlen okból felborult az iskolabusz.

A baleset szerdán, iskolaidő vége után történt. A busz, nem tudni miért, letért az útról, majd az oldalára borult. A Texas Közbiztonsági Minisztérium szóvivője arról tájékoztatott, hogy a baleset pontos okát még vizsgálják. 

Balesetben felborult az iskolabusz Texasban (képünk illusztráció)
Az iskolabusz teteje, illetve ablakai betörtek, és az is kiderült, hogy egy személyt életveszélyes állapotban kellett a kórházba szállítani. Azt egyelőre nem árulták el, hogy az illető diák vagy maga a sofőr. Többen pedig súlyosan megsérültek. 

A New York Post tudósítása szerint a buszon összesen 42 gyerek utazott.

 

 

 

