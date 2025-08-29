Rohantak a tűzoltók: Csepelen tűz ütött ki!

Kigyulladt egy teherautó Budapest huszonegyedik kerületében, a Varrógépgyár utcában - írja a katasztrófavédelem. Az esethez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak. A teljes terjedelmében égő vezetőfülkét a rajok két habosított gyorsbeavatkozó sugárral eloltották, már az utómunkálatokat végzik.
