Rohantak a tűzoltók: Csepelen tűz ütött ki!

Kigyulladt egy teherautó Budapest huszonegyedik kerületében, a Varrógépgyár utcában - írja a katasztrófavédelem. Az esethez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak. A teljes terjedelmében égő vezetőfülkét a rajok két habosított gyorsbeavatkozó sugárral eloltották, már az utómunkálatokat végzik.