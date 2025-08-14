Durva: Mise után fosztogatott a rabló

Egy szekszárdi nő értesítette a rendőrséget, hogy egy tolvajt bezárt a templomba. Majd arról számolt be, hogy mikor belépett, maga is meglepődött, hogy nincs egyedül az épületben, amelynek a biztonságáért ő a felelős.

A mise után lopta el a rabló az adományt (képünk illusztráció)

Fotó: Thaler Tamás / wikipedia

Egy férfi éppen akkor pakolta ki a lelakatolt perselyben levő adományt. Az asszony kiment a templomból, a tolvajra zárta az ajtót, és azonnal szólt a rendőröknek.

A 44 éves nagykanizsai férfit elkapták a rendőrök. A tettes elmondta nekik, hogy néhány órával korábban vonattal érkezett Szekszárdra, és arra gondolt, hogy a templomban gyorsan pénzhez tud jutni. Az este fél hatkor kezdődő mise alatt elbújt a gyóntatófülkében, majd miután a hívek elmentek, felfeszítette a cserkészek támogatására kihelyezett faperselyt, amelyből csaknem 30 000 forintot szedett ki. Arra nem számított, hogy a templomot rázárják, és ott még riasztó is van.

Az egyenruhások a tolvajt elszámoltatták, majd előállították és lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A perselyből elemelt pénzt pedig az egyház képviselőjének még aznap vissza is adták.