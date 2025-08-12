AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Nagy a baj Budapest szívében, rohantak menteni

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 14:18
járdaszigetgépkocsiMargit híd
Járdaszigeten akadt fenn egy autó a II. kerületben.
K. C.
Kidöntött egy jelzőtáblát és fennakadt egy járdaszigeten egy személyautó Budapest II. kerületében, a Bem rakparton, a Margit híd közelében. A jármű mozgásképtelenné vált. A fővárosi hivatásos tűzoltók a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság autószállító gépkocsijának segítségével szüntetik meg a forgalmi akadályt - írja a Katasztrófavédelem. 


 

