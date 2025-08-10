Most érkezett: lezuhant egy férfi a gellérthegyi Sziklatemplomról

Információnk szerint a férfi lezuhant vagy lecsúszott a Sziklatemplom tetejéről. A Gellérthegyen jelen pillanatban is folynak a mentési munkálatok.
Lapunk úgy tudja, hogy nagy erőkkel érkeztek a tűzoltók és a mentők vasárnap, augusztus 10-én délután a gellérthegyi Sziklatemplomhoz, miután a kápolna tetejéről lecsúszott egy férfi. Azt egyelőre nem tudni, hogy az illető hogyan és pontosan milyen magasról zuhant le, ahogyan azt sem, hogy leesett vagy éppen lecsúszott-e a sziklás területről. Információnk szerint a férfi,
bár túlélte a zuhanást, de súlyosan megsérült.
A mentősök mellett a tűzoltókat is riadóztatták, a férfi ugyanis egy olyan területre esett, ahonnan csak speciális alpintechnikával tudják kiemelni, majd ezután átadni a mentőcsapatoknak. A mentési munkálatok, ezekben a percekben is gőzerővel zajlanak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.