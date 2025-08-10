Most érkezett: lezuhant egy férfi a gellérthegyi Sziklatemplomról

Információnk szerint a férfi lezuhant vagy lecsúszott a Sziklatemplom tetejéről. A Gellérthegyen jelen pillanatban is folynak a mentési munkálatok.

A mentés ezekben a pillanatokban is zajlik Fotó: Bors

Lapunk úgy tudja, hogy nagy erőkkel érkeztek a tűzoltók és a mentők vasárnap, augusztus 10-én délután a gellérthegyi Sziklatemplomhoz, miután a kápolna tetejéről lecsúszott egy férfi. Azt egyelőre nem tudni, hogy az illető hogyan és pontosan milyen magasról zuhant le, ahogyan azt sem, hogy leesett vagy éppen lecsúszott-e a sziklás területről. Információnk szerint a férfi,

bár túlélte a zuhanást, de súlyosan megsérült.

A mentősök mellett a tűzoltókat is riadóztatták, a férfi ugyanis egy olyan területre esett, ahonnan csak speciális alpintechnikával tudják kiemelni, majd ezután átadni a mentőcsapatoknak. A mentési munkálatok, ezekben a percekben is gőzerővel zajlanak.