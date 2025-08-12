AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Klára névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Majdnem hazaérték, borzalom következett be Pestszentimrén

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 21:12
Katasztrófavédelembalesetborzalom
A Nagykőrösi út és a Pamut utca kereszteződésénél kell beavatkozniuk a tűzoltóknak.
K. C.
A szerző cikkei

Egymásnak ütközött két személyautó Budapest XVIII. kerületében, a Nagykőrösi út és a Pamut utca kereszteződésénél. 

A fővárosi hivatásos tűzoltók és a Lőrinc Kertváros Önkéntes Tűzoltó Egyesült tagjai végzik a műszaki mentést a balesetnél. Az egységek áramtalanították a járműveket, amelyek akadályozzák a forgalmat. A helyszínen vannak a mentők is - írja a Katasztrófavédelem. 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu