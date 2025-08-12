Majdnem hazaérték, borzalom következett be Pestszentimrén

Egymásnak ütközött két személyautó Budapest XVIII. kerületében, a Nagykőrösi út és a Pamut utca kereszteződésénél.

A fővárosi hivatásos tűzoltók és a Lőrinc Kertváros Önkéntes Tűzoltó Egyesült tagjai végzik a műszaki mentést a balesetnél. Az egységek áramtalanították a járműveket, amelyek akadályozzák a forgalmat. A helyszínen vannak a mentők is - írja a Katasztrófavédelem.