Késes támadás Lajosmizsén: kis híján gyilkosság lett a családi összejövetel vége

Egy családi vendégségben késsel támadta meg testvérét és sógorát egy 51 éves férfi Lajosmizsén, egy tanyán. Feltehetően egy családi konfliktusból kerekedett vita miatt került elő a kés. A késes támadás után értesítették a rendőrséget, azonban az elkövető a párjával együtt bezárkózott, a támadóeszközt pedig elrejtették. Az elkövetőt és élettársát is őrizetbe vették, a támadó öccsét életveszélyes állapotban vitték kórházba.

Késes támadás történt Lajosmizsén Fotó: Tények

Késes támadás Lajosmizsén – saját rokonaira támadt az 51 éves férfi

Vérontással végződött egy családi látogatás Lajozsmizsén vasárnap. Ugyanezen a környéken, Lajozsmizsén ugyanennek a férfinak a korábbi párját késelték meg néhány éve.

A támadás előtt egy korábbi konfliktus miatt veszett össze rokonaival a késelő egy lajosmizsei tanyán, ez pedig majdnem gyilkossággal végződött. Az 51 éves támadó egy családi vendégségben késsel támadt a testvérére és a sógorára. A 27 és 23 éves rokonait késelte meg, testvére életveszélyes állapotban került kórházba.

A támadásban a késelő is megsérült. A rendőrök kiérkezése előtt a támadó és élettársa magukra zárták az ajtót, ezzel pedig a vérző rokont is az udvaron hagyták. A rendőröknek be kellett törni; leszerelték az ajtópántokat, hogy bejussanak. A támadó és párja a kést addigra elrejtette. A rendőrök végül elfogták őket.

A támadás után a gyanúsított élettársa elrejtette a kést és nem engedte be a kiérkező rendőröket a házba. A járőrök végül leszerelték az ajtók pántjai, majd elfogták az 51 éves férfit és az 54 éves nőt

– nyilatkozta a Tényeknek Dabis Krisztina, a Vármegyei Rendőr-Főkapitányság szóvivője.

A késelő öccsét életveszélyes állapotban vitték el a kórházba. Az 51 éves férfit őrizetbe vették életveszélyt okozó testi sértés miatt, az 54 éves nő ellen pedig bűnpártolás miatt indult eljárás.



