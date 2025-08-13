UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Két autó karambolozott Csopaknál - két sávban lezárták a forgalmat

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 09:50 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 13. 09:51
Az érintett szakaszon forgalmi akadályra lehet számítani.

Két gépkocsi karambolozott Csopaknál, a 73-as főút és a 7221-es út találkozásánál lévő körforgalomban. A balatonfüredi önkormányzati tűzoltók a járművek áramtalanítását végzik. A baleset következtében két sávot is lezártak, a forgalmat irányítás mellett engedik tovább - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

