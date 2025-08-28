Brutális karambol az 5101-es úton, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett

Két autó rohant egymásba a Külső ráckevei úton, Ráckeve és Kiskunlacháza között. Mindkét járművet a ráckevei önkormányzati tűzoltók áramtalanították, és egy mentőhelikopter is a helyszínre érkezett. Nagyjából százötven méterre a balesettől egy másik autó félig az árokba hajtott, a délegyházi önkéntes tűzoltók vonultak az esethez - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.