Vasúti síneken találták meg a 13 éves fiú holttestét

Egy 13 éves cseh tinédzser tűnt el Németországban, még vasárnap este. Holttestét kedden fedezték fel a vasúti síneken. Halála előtt értelmetlenül áll a német rendőrség.

A fiú holttestét a vasúti síneken találták meg

A cseh fiú egy silbersee-i kempingből Lohsa közelében tűnt el. A rendőrség a bejelentést követően tűvé tette a környéket. A keresést követően egy szemtanú jelentkezett, aki a Knappenrode és Lohsa közötti vasútvonalon látta a holttestet.

A görlitiz rendőrség szóvívője szerint: „Egyértelműen kizárhatjuk a bűncselekmény lehetőségét; sokkal valószínűbb, hogy tragikus baleset történt” – mondta.

Legalábbis erre a következtetésre jutottak a holttesten talált nyomok alapján. A fiú boncolását jövő héten végzik el, akkor derül fény arra, hogy mi történt vele valójában.