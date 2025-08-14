UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Vasúti síneken találták meg a 13 éves fiú holttestét

holttest
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 08:35
fiúvasúti sín
A fiatal fiú halálának körülményeit vizsgálja a rendőrség.

Egy 13 éves cseh tinédzser tűnt el Németországban, még vasárnap este. Holttestét kedden fedezték fel a vasúti síneken. Halála előtt értelmetlenül áll a német rendőrség.

holttest
A fiú holttestét a vasúti síneken találták meg
Fotó: Shutterstock (kéünk illusztráció)

A cseh fiú egy silbersee-i kempingből Lohsa közelében tűnt el. A rendőrség a bejelentést követően tűvé tette a környéket. A keresést követően egy szemtanú jelentkezett, aki a Knappenrode és Lohsa közötti vasútvonalon látta a holttestet.

A görlitiz rendőrség szóvívője szerint: „Egyértelműen kizárhatjuk a bűncselekmény lehetőségét; sokkal valószínűbb, hogy tragikus baleset történt” mondta.

Legalábbis erre a következtetésre jutottak a holttesten talált nyomok alapján. A fiú boncolását jövő héten végzik el, akkor derül fény arra, hogy mi történt vele valójában.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
