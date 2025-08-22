UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Tragédia: többen meghaltak gázmérgezésben egy tejgazdaságban

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 10:40
A holttestekre a gazdaság egy zárt helyiségében találtak rá.
Hat ember meghalt egy tejgazdaságban az egyesült államokbeli Colorado államban, a halál oka vélhetően gázmérgezés - közölték a helyi hatóságok csütörtökön.

eltűnt csecsemő gyerekgyilkos gyász, gyertya, pexels
Hat ember vesztette életét egy tejgazdaságban / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

A tájékoztatás szerint a haláleseteket a Denvertől mintegy 55 kilométerre északkeletre lévő, a Weld megyéhez tartozó Keenesburg településéről jelentették, a holttestekre a gazdaság egy zárt helyiségében találtak rá.

A hatóságok egyelőre vizsgálják, milyen gázok okozhatták a tragédiát, amelyet - Melissa Chesmore rendőrségi szóvivő közlése szerint - balesetként kezelnek.

Jolene Weiner halottkém azt mondta, az áldozatok mindannyian latin-amerikai származású férfiak, egy közülük pedig egy középiskolai diák volt.

Weld megye Colorado állam vezető tejtermelője, illetve ott található a legtöbb szarvasmarhatenyészet is - írja az MTI.

 

