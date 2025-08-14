Embercsempészt fogtak Ásotthalomnál - autóval száguldozott

A Készenléti Rendőrség (KR) Határvadász Ezredének Csongrád-Csanád vármegyei tizedese a Szegedi Határrendészeti Kirendeltség (SZHRK) illetékességi területén két osztrák kollégával látott el gépkocsizó járőrszolgálatot, amikor az 55-ös főúton, Ásotthalom külterületén arra lettek figyelmesek, hogy egy piros Suzuki Liana száguldott el mellettük.

Embercsempészt kaptak el a határőrök Ásotthalomnál (képünk illusztráció)

Az egyenruhások követni kezdték az osztrák rendőrautóval az egyre gyorsuló kocsit, aminek a sofőrje – észlelve a szolgálati járművet – jobbra lehúzódott. Majd a vezető kiugrott az autóból, és menekülőre fogta. Az erdőben, azonban a határvadász és az egyik osztrák rendőr elfogta őt, és pár percen belül már kattant is a bilincs a 25 éves moldovai férfi kezén - írja a police.hu

Az adatok és papírjaik ellenőrzése során kiderült, hogy a sofőr Budapesten bérelte a gépkocsit. Azzal akarta utasait Nyugat-Európába vinni. Rajta kívül hatan szálltak ki az autóból, egyikük a csomagtartóból. A négy török, valamint a két palesztin állampolgár egyike sem tudta hitelt érdemlően igazolni magyarországi tartózkodása jogszerűségét.

A határvadász átadta a sofőrt a KR szegedi osztály járőreinek, akik előállították a Szegedi Határrendészeti Kirendeltségre. Embercsempészés bűntette miatt indult vele szemben eljárás, míg az illegális migránsokat visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz.