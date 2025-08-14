Embercsempészt fogtak Ásotthalomnál - autóval száguldozott

A Készenléti Rendőrség (KR) Határvadász Ezredének Csongrád-Csanád vármegyei tizedese a Szegedi Határrendészeti Kirendeltség (SZHRK) illetékességi területén két osztrák kollégával látott el gépkocsizó járőrszolgálatot, amikor az 55-ös főúton, Ásotthalom külterületén arra lettek figyelmesek, hogy egy piros Suzuki Liana száguldott el mellettük.
Az egyenruhások követni kezdték az osztrák rendőrautóval az egyre gyorsuló kocsit, aminek a sofőrje – észlelve a szolgálati járművet – jobbra lehúzódott. Majd a vezető kiugrott az autóból, és menekülőre fogta. Az erdőben, azonban a határvadász és az egyik osztrák rendőr elfogta őt, és pár percen belül már kattant is a bilincs a 25 éves moldovai férfi kezén - írja a police.hu
Az adatok és papírjaik ellenőrzése során kiderült, hogy a sofőr Budapesten bérelte a gépkocsit. Azzal akarta utasait Nyugat-Európába vinni. Rajta kívül hatan szálltak ki az autóból, egyikük a csomagtartóból. A négy török, valamint a két palesztin állampolgár egyike sem tudta hitelt érdemlően igazolni magyarországi tartózkodása jogszerűségét.
A határvadász átadta a sofőrt a KR szegedi osztály járőreinek, akik előállították a Szegedi Határrendészeti Kirendeltségre. Embercsempészés bűntette miatt indult vele szemben eljárás, míg az illegális migránsokat visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.