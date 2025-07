Egyedül indult túrázni: Soha többé nem látták az anyát

Teljes rejtély övezi Marites Buenafe eltűnését, aki egyedül indult túrázni az alaszkai vadonba – és azóta nyoma veszett.

Alaszkában indult túrázni a nő.

Fotó: Forrás: alaskahokie/Pixabay

A 62 éves orvos a Norwegian Bliss luxushajó fedélzetén utazott, amikor július 1-jén, kedden reggel 7:30 körül még üzenetet küldött családjának: épp elindult felfelé a Mount Roberts felvonóval, hogy aztán a Gold Ridge-en át egészen a Gastineau-csúcsig túrázzon. A hajónak délután 1:30-kor kellett volna elhagynia Juneau kikötőjét – ám Buenafe nem tért vissza időben. A biztonsági kamerák utoljára a felvonó tetején rögzítették, épp akkor, amikor a családnak írt. A norvég hajótársaság szóvivője megerősítette: mivel a nő nem jelentkezett, azonnal értesítették a hatóságokat.

Folyamatban van a keresés, és minden lehetséges módon segítjük a helyi hatóságokat. A CARE csapatunk támogatást nyújt az eltűnt utas családjának, gondolataink velük vannak ebben a nehéz időszakban.

Egyedül indult túrázni - mindenki őt keresi

A keresésbe először az Alaska Wildlife Troopers Helo 5 helikoptere és az amerikai parti őrség is bekapcsolódott. Bár az éjszakai órákra felfüggesztették az akciót, július 2-án, szerdán a Juneau Mountain Rescue és a Southeast Alaska Dogs for Organized Ground Search szakértői – köztük kutyás egységek és drónos csapatok – folytatták a kutatást. A kedvezőbb időjárási viszonyok lehetővé tették, hogy korlátozottan helikopteres keresést is végezzenek. A hatóságok közölték: földi és légi egységek csütörtökön is folytatják a nő felkutatását.

Marites Buenafe egyébként több mint 20 éve praktizál Lexingtonban (Kentucky), a UK HealthCare rendszerében. Diplomáját a Case Western Reserve Egyetemen szerezte, rezidensképzését pedig a híres Mayo Klinikán végezte Rochesterben - írja a People.