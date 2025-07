Újabb részletek a sárkeresztesi buszbalesetről: 11 utas sérült meg, hatalmas volt a pánik

Mint arról korábban már beszámoltunk, rendkívül súlyos, életet is követelő buszbaleset történt Sárkeresztesen, a 81-es főút 7-es kilométerszelvényénél, ahol egy személyautó és egy menetrendszerint közlekedő busz frontálisan karambolozott. A Tények információi szerint a személyautó eddig tisztázatlan körülmények közt áttért a szembesávba, ez okozta a tragédiát. A jármű teljesen összeroncsolódott, a benne egyedül utazó 35 éves sofőrt esélyük sem volt a kiérkező mentőegységeknek megmenteni. Az ütközés erejét jól mutatja, hogy a busz is árokba sodródott, az azt vezető sofőr pedig beszorult: őt a tűzoltóknak kellett kivágni. Súlyos sérülésekkel szállították kórházba, ahogy a busz 11 utasa is kórházba került, akik pánikolva menekültek a járatról a karambolt követően. Szerencsére közülük senki sem vesztette életét, ugyanakkor egyikük – a buszsofőrhöz hasonlóan – súlyos sérüléseket szenvedett.