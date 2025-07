250 ezer forintot és olyan dolgokat találták egy 22 éves magyar lány lakásán, hogy a rendőrök vitték el

Fontos kiemelni, hogy a tudatmódosító szerek használata nemcsak jogi következményekkel jár, hanem jelentős életminőség-romláshoz, depresszióhoz, pánikrohamhoz, memóriazavarhoz és szervi károsodásokhoz is vezethet. Túladagolásuk pedig végzetes is lehet! A rendőrség drogprevenciós összekötői, az addiktológiai tanácsadók, a drogambulanciák, valamint az éjjel-nappal hívható segélyszámok, mint a Kék Vonal (116-111), is segítséget jelenthetnek a függőségtől szenvedőknek.