Lebukott a magyar házaspár, nem akármi volt a náluk lévő hűtőtáskában

Több mint 2,5 kilogramm kábítószergyanús anyagot találtak a rendőrök egy abonyi házaspárnál Szolnokon, akiket július 15-én délután a Tisza MEKTO bevetési egységével együtt fogtak el.

A házaspár nem csak fogyasztotta a drogokat, hanem feltehetőleg árulta is (Képünk illusztráció) Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

A 41 éves férfi és 32 éves felesége épp gépkocsival érkeztek bérelt otthonukhoz, amikor a rendőrök közbeléptek. A férfinál, egy hűtőtáskában és nejlonszatyorban több csomag droggyanús anyag, valamint digitális mérleg is előkerült. A nőnél bruttó 11 gramm fehér, kristályos anyagot találtak.

A házaspárt előállították Szolnoki Rendőrkapitányságra, ahol a drogtesztjük pozitív lett. A nyomozók lefoglalták a kábítószert, a mérleget és több mobiltelefont is. Mindkettőjüket kábítószer birtoklásával gyanúsították meg, ám a férj ellen kábítószer-kereskedelem bűntette miatt is eljárás indult, mivel a megalapozott gyanú szerint nemcsak fogyasztotta, hanem árusította is a szereket.

A férfit őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását - írta a Police.hu.