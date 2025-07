Klórgáz-mérgezés Túrkevén: „Bepánikoltam, amikor menekülni kellett a strandról kifelé”

Hát őszintén, én alig emlékszem valamire, mert bepánikoltam! Az adrenalintól azt sem tudtam, hogy mi történik. Mindenki meg volt ijedve, nem is veszekedtünk, szaladtunk ki a strand területéről. Az elsők között érhettünk ki, utána már jött kifelé a tömeg is. Igazából nem nézelődtünk, mert féltünk a mérgező vegyszer miatt, ezért mi azonnal el is menekültünk a helyszínről. Mi nem lettünk rosszul, nem fájt a fejünk. Hazasiettünk, nem akartuk megvárni, hogy bajunk legyen…