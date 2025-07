Óriási fogás: Egy tonna dohányt foglaltak le a rendőrök

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében komoly jövedéki jogsértést tártak fel a pénzügyőrök, amikor egy raktárparknál végzett ellenőrzés során felfigyeltek egy román rendszámú furgonra. A járműből kartondobozokat pakoltak ki – egy román sofőr és magyar segítője, aki később elmondta, hogy egy zöldség-nagykereskedés tulajdonosa, de valójában egészen mást rejtegetett.

Dohányt találtak a rendőrök Fotó: Pexles

A dobozok mindegyike szárított dohányleveleket tartalmazott. A vállalkozó állítása szerint a dohányszállítmány a cégéhez tartozik, és nem tudott róla, hogy ezek birtoklása engedélyköteles tevékenységnek minősül. Mint mondta, szerinte „félretájékoztatták”. A pénzügyőrök a helyszíni vizsgálat során a furgonból és a raktárból összesen 1160 kilogrammnyi szárított dohánylevelet foglaltak le, amelynek értéke meghaladja az egymillió forintot. Az ügyben jövedékkel visszaélés gyanúja miatt indult eljárás. A hatóságok emlékeztettek arra, hogy a dohánytermékekkel kapcsolatos tevékenységek – beleértve a szárított dohánylevél birtoklását is – kizárólag engedéllyel végezhetők. A jogszabályok megsértése esetén nemcsak az árut kobozhatják el, hanem büntetőeljárás is indulhat, amely súlyos pénzbírságot vagy akár szabadságvesztést is vonhat maga után - írja az MTI.