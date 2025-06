Szakértők és volt pilóták szerint ez okozhatta a Boeing Dreamliner katasztrófáját

Mint arról már több Bors cikk is szólt, egy több mint 240 embert - köztük 53 brit állampolgárt - szállító Boeing Dreamliner repülőgép lezuhant nem sokkal a felszállását követően.

Az Air India 171-es járata, amely a Gatwick repülőtérre tartott, a nyugat-indiai Ahmedabad repülőterének közelében zuhant le, hatalmas mennyiségű fekete füstöt bocsátva az égre. Megrázó felvételek mutatják a járat utolsó pillanatait, amint a gép gyorsan ereszkedik, majd egy orvostanhallgatóknak fenntartott étkezdébe csapódik.

A lezuhant Boeing Dreamliner egy darabja. Fotó: Northphoto

A Boeing 787-8 Dreamliner típusú repülőgépen 230 utas (köztük feltehetően tizenegy gyermek) és 12 fős személyzet tartózkodott. Az Air India szerint 53 brit volt a fedélzeten. A rendőrség szerint úgy tűnik, nincsenek túlélők, és eddig több mint 200 holttestet hoztak ki a helyszínről.

Egy volt pilóta nyilatkozott a Boeing Dreamliner balesetének kiváltó okáról

„A repülőgép-szerencsétlenséget valószínűleg madárcsapás okozta” - állítja egy volt pilóta. Saurabh Bhatnagar az indiai New Delhi Television LTD hírcsatornának nyilatkozva elmondta, hogy az incidensben „több madárcsapás” is szerepet játszhatott.

Azt mondta: „Elsőre úgy tűnik, hogy többszörös madártalálatról van szó, amikor mindkét hajtómű elvesztette a teljesítményét. A felszállás tökéletes volt, és úgy vélem, hogy a repülőgép a futómű felhúzása előtt süllyedni kezdett, ami csak abban az esetben történhet meg, ha a hajtómű teljesítménye csökken, vagy a repülőgép nem fejleszt többé felhajtóerőt. Nyilvánvalóan a vizsgálat fogja kideríteni a pontos okot.”

Fotó: Xinhua / eyevine

Rémisztő szakértői elméletek arról, hogy miért zuhant le a Boeing Dreamliner járat

Szakértők megosztották egymással az elméleteiket arról, hogy mi okozhatta a katasztrófát. Gaurav Taneja, a pilótából lett youtuber a balesetről készült felvételek vizsgálata után azt mondta, hogy a baleset „felszállás utáni kettős hajtóműhibának” tűnik.

Elmagyarázta pontosan mire is gondol: „Semmi más, mint egy teljes teljesítménykiesés nem kényszeríthet egy modern repülőgépet ilyen süllyedési sebességre, közvetlenül a felszállás után”.