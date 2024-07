"Beúszott a gyökerek közé és fennakadt" - Hátborzongató módon merült el az Ipolyban Zsigmond, most is keresik

Szlovák és magyar kutató-mentők, búvárok keresik éjt nappallá téve Zsigmondot, azt a 41 éves férfit, aki vasárnap kora délután merült el az Ipolyban Vámosmikolánál. Úgy tudjuk, hogy a kőművesként dolgozó Zsiga beugrott a több méter mély folyóba, onnan azonban már nem bukkant fel. Eltűnése után azonnal segítségért rohantak.

Zsigát jelen pillanatban is keresik, tegnap csupán a sötétedés miatt hagyták abba a kutatást Fotó: Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltóság

A kutatók egészen estig folytatták az összehangolt keresést:

- 14 óra után jött a jelzés, hogy Vámosmikolán egy ember elmerült az Ipolyban. A raj kötelekkel, a part átvizsgálásával megkezdte a személy keresését. Később megérkezett a fővárosi tűzoltóság búvárszolgálata, valamint a szlovák oldalról is érkeztek tűzoltók és búvárok - közölte Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltósága. A parton hatalmas volt a készültség, a helyiek egy emberként segítették a csapatok munkáját, ki csokival, ki itallal, ki pizzával érkezett a partra, hogy ezzel is segítsen a kutatóknak Zsigmond keresésében.

Úgy tudjuk, hogy a férfi egy barátjával indult el a folyóhoz, azonban oda már csak egyedül érkezett, és pillanatok alatt elmerült.

Barátja azonnal rohant, amint meghallotta, mi történt Zsigával, de ekkor már késő volt:

Olyanok voltunk, mint a testvérek, együtt dolgoztunk. Tegnap egy másik haverom hívott engem, hogy mi történt. Egyből lementem, búvárok, rendőrség, mentők, tűzoltók lent voltak

– mesélte lapunk Zsigmond barátja, János. Hozzátette, hogy a férfi közös barátjukkal, Gergővel ruccant le a vízpartra, hogy egy különleges technikával halat fogjon a növények gyökerei között. Zsiga gyakran halászgatott így, emellett remek úszó hírében állt.

Zsigmond jó barátja, János szerint Zsiga halakért ment a folyóba, azonban rövidnadrágja fennakadt a gyökerek között Fotó: Bors

János azt is elárulta, hogy ehhez a technikához két ember kell, azonban Zsiga azon a tragikus napon egyedül ment be a vízbe - ez okozhatta a vesztét is.

Sajnos buta volt, hogy rövidgatyában ment be. Eddig csak boxeralsóban ment be. Azt fogja és letolja magáról, aztán kijön belőle. Most valószínűleg beúszott a gyökerek közé és fennakadt, és senki nem volt ott, hogy kihúzza

– vélekedett szomorúan barátja.

A helyiek egybehangzóan elmondták: az Ipoly nem csak úszva, de még kenuval is veszélyes, ugyanis mély. kanyargós és erős a sodrása is, ezért nem ritkák a balesetek.

Nem Zsigmond esete volt az egyetlen hasonló tragédia a hétvégén: szombaton egy fiatal férfi Siófoknál merült el a három méteres vízben. A külföldi fiatal barátaival vízibiciklizett, amikor csobbant egyet, azonban már nem jött fel a felszínre. Bár gyorsan kiemelték a vízből, életét már nem lehetett megmenteni. Vasárnap pedig a Taksony közelében fekvő Rukkel-tóban tűnt el egy 27 éves férfi. Holttestét a Pest Vármegyei Kutató-Mentők hozták a felszínre.