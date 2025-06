/"Hogy Szent Péter a mennyben is meghallja..." - így búcsúznak balesetben elhunyt társuktól a veszprémi motorosok

Mint arról a Bors is írt, a népszerű és közkedvelt veszprémi motoros május 28-án szenvedett végzetes motorbalesetet Szőcs és Nyirád között. R. Attila éppen a 7317-es úton hajtott, amikor - az eddigi információk szerint - egy nyugdíjas sofőr kikanyarodott a kereszteződésből.

Az egyesület tagjai egy igazi motoroshoz méltó búcsúztatót tartanak Attilának Fotó: freepik.com

Szívszaggató búcsút terveznek elhunyt társuknak a motorosok

Attila már nem tudott megállni és egyenesen a férfi kocsijának rohant és a motorral együtt elrepült. A mentőket ugyan azonnal riasztották és ők gyorsan a helyszínre is értek, ahol többször is megpróbálták újraéleszteni a férfit. Sajnos azonban életét minden harc ellenére sem sikerült megmenteni: Attila a helyszínen életét vesztette. A férfi halála mindenkit megrázott a környéken, ugyanis rengetegen ismerték a hosszú évtizedek óta az utakon hajtó, 60 éves férfit. Mint mondták, bár Attila buszsofőrként dolgozott civil életében, igazi szenvedélye a motorozás volt. Úgy tudjuk, hogy azt a BMW gépet is nemrégiben vásárolta, amivel végül utolsó, tragikus útjára indult, nemrégiben pedig még boldogan hajtott vele a horvát utakon.

Attilát most százak gyászolják, köztük a Veszprémi Motoros Egyesület is, ahol a férfi halála után összetörten búcsúztak a motorostársak.

- Nehéz szavakba önteni, amit igazán mondanánk, amit érzünk, ami megmagyarázhatatlan számunkra is... Közhelyek és elcsépelt kifejezések nélkül tudatjuk veletek, hogy elvesztettük egy Motoros Társunkat, R. Attilát, apát, férjet, jó barátot - írta a gyászoló egyesület.

Attilát június 7-én helyezik örök nyugalomra. A motoros egyesület azonban a szomorú alkalomra is egy nem kevésbé megható gesztussal készül: úgy döntöttek, hogy az egyesület tagjai befejezik azt a kört, amit Attila azon a szörnyű napon elkezdett. Ennek keretében elmennek a baleset helyszínére is, ahol egy közös megemlékezést is tartanak elhunyt társuk tiszteletére.

A Veszprémi Motoros Egyesület és Barátai egy csapatként fognak érkezni a helyszínre. Úgy gondoltuk, mi befejezzük tiszteletből azt a kört, amit Attila elkezdett! Veszprémből indulva, Tapolcán keresztül érkezünk Nyirádra, a baleset helyszínére. Itt rövid megemlékezést terveznénk, majd Devecser érintésével Ajkától az ajkai Motorosokkal együtt haladunk tovább a városlődi temetőig

- írta felhívásában az egyesület. Mint mondták: minden motorost szívesen várnak, a temető parkolójában elkülönített hely fogja őket fogadni.

Szeretnénk motoroshoz - és egy igazán jó emberhez - méltó búcsúztatót Attila tiszteletére. A családdal egyeztetve a ravatali ceremónia után közvetlenül felbőgetjük gépeinket, hogy Szent Péter a mennyben is meghallja, és tárt karokkal-kapukkal várja Attila tiszteletreméltó lelkét

- szögezték le.