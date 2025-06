/Forró nyom Madeleine McCann ügyében: megkezdődött a búvár-akció, tudják, mit keresnek

Madeleine McCann esete az elmúlt évek egyik legismertebb és legtöbbet tárgyalt eltűnési ügye lett világszerte. A brit kislány 2007-ben tűnt el a portugáliai Praia da Luz üdülőhelyen, ahol családjával nyaralt. Most, közel 18 évvel az eltűnése után, új keresési művelet zajlik Németország és Portugália együttműködésében, amely új reményt adhat a rejtély megoldására.

Végre kiderülhet, mi történt Madeleine McCann-nel

A Mirror brit hírportál élőben közvetíti a fejleményeket, és a beszámolók szerint a rendőrség átkutatja az Arade-gát környékét Portugáliában. A keresést a német rendőrség kérésére indították, mivel a német hatóságok jelenleg is Christian Brückner német állampolgárt tartják a fő gyanúsítottnak az ügyben. Brückner jelenleg börtönben van Németországban egy másik ügy miatt, de a hatóságok szerint ő állhat Madeleine eltűnésének hátterében is.

A keresés során búvárok és speciális egységek dolgoznak a gátnál, ahol a hatóságok szerint új bizonyítékokra bukkanhatnak. A helyszín környékét már korábban is vizsgálták, de most konkrét információk alapján tértek vissza ide. A portugál, német és brit rendőrség szorosan együttműködik, és a helyszínre szállított felszerelések, köztük csónakok és drónok is azt mutatják, hogy a hatóságok komoly áttörésre számítanak.

A Mirror tudósítása szerint a keresés több napig is eltarthat, és a rendőrség jelenleg nem árul el részleteket arról, hogy pontosan milyen bizonyítékokra számítanak. A nyomozás egyik kulcseleme Brückner mobiltelefonjának helyadatai, amelyek alapján a férfi a környéken tartózkodott Madeleine eltűnésének időpontjában. Emellett a hatóságok olyan tippeket is kaptak, amelyek megerősítették a gát környékének átkutatásának szükségességét.

Sokáig reménykedtek abban, hogy előkerül a kislány

Madeleine szülei, Kate és Gerry McCann, továbbra is reménykednek abban, hogy egy nap választ kaphatnak a lányuk sorsára vonatkozó kérdésekre. A család szóvivője közölte, hogy hálásak a hatóságok erőfeszítéseiért, és remélik, hogy a mostani keresés közelebb viszi őket az igazsághoz. A közvélemény figyelme továbbra is az ügyre irányul, hiszen sokan emlékeznek még a kislány mosolygós fényképeire, amelyek annak idején bejárták a világsajtót.