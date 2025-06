Diákokat szállító busszal ütközött egy teherautó: legalább 15 gyerek meghalt

Kisteherautónak ütközött egy iskolabusz Malajzia északnyugati részén hétfőn, a balesetben legkevesebb 15 diák meghalt - közölték helyi hatóságok.

Perak állam katasztrófavédelme arról tájékoztatott, hogy további 33-an megsérültek, néhányan közülük súlyosan. Az ütközés során a busz felborult, és néhányan a járműben rekedtek, az ő mentésük jelenleg is tart, a katasztrófavédelem is a helyszínen van - tették hozzá. Anwar Ibrahim miniszterelnök felszólította az oktatásügyi minisztériumot, igyekezzen minden segítséget megadni az áldozatok családjainak, a Facebookon közzétett üzenetében pedig mély sajnálatát fejezte ki a baleset miatt, egyúttal a gyorshajtás veszélyeire is figyelmeztetett. Malajziában gyakoriak a közúti balesetek; a Star című helyi lap szerint márciusban minden két órában meghalt egy ember az utakon - írja az MTI.