Tengerparti kirándulás vetett véget egy kislány életének

baktériumfertőzés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 09:52
tengerpartkislány
A kislány halálának körülményei máig tisztázatlanok.

Tengerparti kirándulás következtében halt meg egy gyermek, akit baktériumfertőzés támadott meg. A történetével felhívja a figyelmet egy fontos problémára, ezért sorozatot készítenek a kislány halálának történetéből.

Végzetes kimenetellel zárult a tengerparti kirándulás egy kislány számára
Végzetes kimenetellel zárult a tengerparti kirándulás egy kislány számára
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Tengerparti kirándulás vetett véget egy gyermek életének

E. coli baktériumfertőzés miatt halt meg egy kislány egy brit tengerparti kirándulást követően. A kislány édesanyja osztotta meg a tragédia körülményeit, mely szerint gyermeke a tengerbe ömlő szennyvíz miatt vesztette életét. Az eset még 1999-ben történt, most egy háromrészes sorozat mutatja be a történetüket, és a most 58 éves édesanya reméli, hogy a sorozat segíti majd a tengerek biztonságosabbá tételét. 

Az édesanya, Julie Maughan életének legborzalmasabb pillanata volt, amikor Heather-t lekapcsolták a gépekről, amelyek életben tartották, miután egy veszélyes E.coli 0157 baktériumtörzs fertőzte meg. Heather halálát követően a halottkém egy sor ajánlást tett a szennyvízkibocsátás és a kutyák strandra való bejutásának ellenőrzésére, azonban a vizsgálat során nem találtak egyértelmű összefüggést ezzel a kislány megbetegedése kapcsán.  

A sorozat részletei

A történet alapjául szolgál az egykori nyomozó, Ash Smith és szomszédja, Peter Hammond egyetemi professzor fáradtságos munkája, amely szintén egy szennyvíz okozta problémához köthető. Észrevették, hogy az Oxfordshire-i falucskában a folyó vize barnává változott, a benne élő halak pedig elpusztultak. Elhatározták, hogy kiderítik, mi áll a probléma hátterében.  

Ash szerepét játszó színész, David Thewlis így nyilatkozott: 

Úgy gondolom, hogy ez a brit történelem legnagyobb vállalati botránya. Remélem, hogy a jövőben lesz egy szabályozó szerv, amely ezeket az embereket igazságszolgáltatás elé állítja.

- olvasható a Mirror cikkében.  

 

