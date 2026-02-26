Kitálalt a diagnosztizált szociopata: gyermekkorában öt esemény vezetett mentális betegségéhez

Kanika Batra, a Miss Universe korábbi versenyzője gyakran beszél szociopata diagnózisáról, amit manapság az orvosok már inkább antiszociális személyiségzavarnak hívnak (ASPD), mivel kevésbé stigmával jár. Azonban az elárulta, hogy rendkívül meghatározó dolgok történtek gyermekkorában, amelyek végül mentális zavarához vezettek.

Öt traumatikus élmény vezetett a fiatal nő szociopata diagnózisához. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Gyermekkori traumák sokasága vezetett a szociopata diagnózishoz

Kanika elmagyarázta, hogy az ASPD-vel élő emberekre az empátia, a bűntudat és a megbánás hiánya jellemző, és nincs bennük olyan érzése, amit az emberek lelkiismeretnek neveznek. Viszont nem csak arról van szó, hogy egy nap úgy ébredt fel, hogy nem érzett empátiát embertársai iránt.

Az egykori szépségkirálynő 21 évesen tudta meg, hogy szociopata, és úgy véli, hogy öt traumatikus pillanat vezetett a diagnózisához a gyermekkorában.

Tíz éves voltam, amikor a nagyapám előttem vette az utolsó lélegzetét.

- mesélte az ausztrál származású nő, aki most a közösségi médiában osztja meg tapasztalatait, hogy bemutassa az ASPD-vel élők életszemléletét.

Elmondása szerint a döbbenetét részben az okozta, hogy nagyon egészséges volt, de rejtélyes módon alultápláltság következtében hunyt el. Ezt követően elhamvasztották nagyapját, de egészen addig a fiatal Kanika holtteste láttán azt hitte csak békésen alszik.

A pszichológusok jelenleg úgy vélik, hogy a szociopátia okai a genetikai tényezők és a gyermekkori bántalmazás vagy elhanyagolás összetett keverékei, amelyek egyes embereknél megváltoztatják az agy fejlődését, és így valószínűbbé teszik az ASPD kialakulását.

Amikor fiatalabb voltam, ha sírtam, nem találtam vigaszt.

- mondta Kanika, akit gyakran megbüntettek vagy lekiabáltak gyermekként.

A korábbi Miss Universe döntős azt állította, hogy ez lelassította nála az amigdala fejlődését, az agy empátiáért felelős régióját.

A harmadik közrejátszó tényező a fiatalabb korában fellépő viselkedési zavar volt, ami a szociopatikus vonásokat mutató gyermekekre jellemző gyakori hazudozást és fizikai erőszak alkalmazását jelenti.

A káoszban virágzott a szívem, mert enyhítette az állandóan tapasztalt unalmat.

A krónikus unalom az ASPD egyik legegyedibb tünete, amelyről úgy tartják, hogy kényszeres és veszélyes viselkedéshez vezet.